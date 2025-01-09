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Головна Економіка Встановлення лімітів на карткові перекази: в Асоціації українських банків розповіли, для чого це потрібно та чи вплинуть обмеження на пересічних громадян
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Встановлення лімітів на карткові перекази: в Асоціації українських банків розповіли, для чого це потрібно та чи вплинуть обмеження на пересічних громадян

Юлія Юліна
9 січня, 2025 четвер
15:32
Економіка ліміт на карткові перекази

Близько трьох десятків банків і фінансових установ підписали меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг. Відповідно до документа установи добровільно вирішили обмежити розмір карткових переказів

Зміст

Про це йдеться у програмі "Фінансова грамотність" на Еспресо.

Це потрібно, аби боротися із шахрайськими дроп-схемами, через які страждає держбюджет. Дроп-схемами користуються шахраї, аби за невелику грошову винагороду виманити у людей їхні дані. Створюють нові банківські картки на імена цих людей і переміщують кошти по всьому світу, залишаючись невидимими для податкової системи.

Заступник голови правління Укргазбанку Олександр Щербаха розповів журналістам, що встановлення лімітів, які ставлять усіх клієнтів в однакові умови, не спричинить жодних обмежень чи труднощів для людей, які отримують офіційну зарплату. Водночас це дасть змогу створити єдину базу дропів, яка буде доступною для всіх банків.

Підписання меморандуму має наблизити українське законодавство до вимог і стандартів ЄС.

Обмеження набудуть чинності 1 лютого 2025 року. З картки на картку можна буде переказати до 150 тис. на місяць.

Раніше Нацбанк розробив рекомендації для банків, у який спосіб можна виявити ризиковані операції. Зокрема, особливу увагу банків привертатимуть ФОПи першої групи, створені менш як пів року тому, а також різке збільшення операцій на рахунку, нульовий залишок на початок і на кінець дня, дроблення переказів, зокрема круглими сумами, та нічні транзакції.

Детальніше про суть меморандуму в ефірі Еспресо розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

За його словами, в той час, як Україна перебуває у стані війни, а потреби армії можна фінансувати винятково внутрішніми ресурсами, в тому числі податками, абсолютно неприпустимими є схеми шахраїв і горе-бізнесменів, які намагаються зменшувати суми податків або уникати їхньої сплати. Одним із таких механізмів якраз є дроп-схеми.

"Дроп-схеми - це, коли горе-бізнесмен пише СМС або в якийсь месенджер, що готовий заплатити 500, 1000 чи 2000 грн, якщо ти відкриєш у будь-якому банку картку, віддаси мені доступ до цієї картки з номером телефону, з пін-кодом, і такі ніби безризикові гроші ти отримуєш одноразово. А деякі люди, які не усвідомлюють, які можуть бути наслідки, йдуть на такі операції, отримують ці гроші й потім можуть бути дуже здивовані, коли, наприклад, Державна податкова служба звернеться до них як до власника картки, і ти нічим не доведеш, що ти цю картку віддав комусь, бо транзакції йдуть", - пояснив експерт.

Поштовхом до встановлення лімітів стало те, що завдяки дроп-схемам оплачували "послуги" підпалювачів автомобілів військовослужбовців, коригувальників ракет і дронів.

"Провідні банки, які мають найбільшу кількість емітованих карток, за координацією двох банківських асоціацій, у тому числі Асоціації українських банків, почали напрацьовувати варіанти, як можна це обмежити. І було декілька комбінацій, більш жорсткі, менш жорсткі, суми різні, ліміти на день чи на місяць тощо. І ми дійшли згоди на таку суму, яка максимально торкнулася дроп-схем, але мінімально зачепила пересічних українців. І сума була визначена 150 тис. грн на місяць із 1 лютого і 100 тис. грн – із 1 червня", - розповів Андрій Дубас.

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