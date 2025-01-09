"Грузинська мрія" планує створити слідчу комісію "з розслідування злочинів уряду Саакашвілі"
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" анонсувала створення слідчої комісії з розслідування так званих злочинів уряду Міхеїла Саакашвілі
Про це пише NewsGeorgia.
"На першому тижні весняної сесії парламенту Грузії буде створено тимчасову слідчу комісію з розслідування чинного у 2003-2012 роках режиму та осіб, які обіймали політичні посади при цьому режимі", – сказав на брифінгу 9 січня виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе.
Він не уточнив, на якому конкретно напрямку зосередиться комісія, проте зазначив, що "адресатами розслідування війни 2008 року не будуть воєначальники й військовослужбовці".
Попередньо відомо, що комісія працюватиме до вересня. За словами Мдінарадзе, за пів року вона підготує звіт, який направлять прокуратурі "для забезпечення покарання винних".
У виданні зазначили, що обіцянка влаштувати "грузинський Нюрнберг" для представників колишньої влади була центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії". У партії також обіцяли заборонити опозиційний "Нацрух" та інші партії, потенційно пов'язані з ним.
- Колишня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 9 січня представила новий офіс і заявила, що продовжуватиме виконувати функції лідера країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.19 Купівля 42.19Продаж 42.81
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе