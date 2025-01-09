"Грузинська мрія" планує створити слідчу комісію "з розслідування злочинів уряду Саакашвілі"

Про це пише NewsGeorgia.

"На першому тижні весняної сесії парламенту Грузії буде створено тимчасову слідчу комісію з розслідування чинного у 2003-2012 роках режиму та осіб, які обіймали політичні посади при цьому режимі", – сказав на брифінгу 9 січня виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе.

Він не уточнив, на якому конкретно напрямку зосередиться комісія, проте зазначив, що "адресатами розслідування війни 2008 року не будуть воєначальники й військовослужбовці".

Попередньо відомо, що комісія працюватиме до вересня. За словами Мдінарадзе, за пів року вона підготує звіт, який направлять прокуратурі "для забезпечення покарання винних".

У виданні зазначили, що обіцянка влаштувати "грузинський Нюрнберг" для представників колишньої влади була центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії". У партії також обіцяли заборонити опозиційний "Нацрух" та інші партії, потенційно пов'язані з ним.