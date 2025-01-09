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"Грузинська мрія" планує створити слідчу комісію "з розслідування злочинів уряду Саакашвілі"

Юлія Лаврук
9 січня, 2025 четвер
14:45
Світ Саакашвілі суд

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" анонсувала створення слідчої комісії з розслідування так званих злочинів уряду Міхеїла Саакашвілі

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Про це пише NewsGeorgia.

"На першому тижні весняної сесії парламенту Грузії буде створено тимчасову слідчу комісію з розслідування чинного у 2003-2012 роках режиму та осіб, які обіймали політичні посади при цьому режимі", – сказав на брифінгу 9 січня виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе.

Він не уточнив, на якому конкретно напрямку зосередиться комісія, проте зазначив, що "адресатами розслідування війни 2008 року не будуть воєначальники й військовослужбовці".

Попередньо відомо, що комісія працюватиме до вересня. За словами Мдінарадзе, за пів року вона підготує звіт, який направлять прокуратурі "для забезпечення покарання винних".

У виданні зазначили, що обіцянка влаштувати "грузинський Нюрнберг" для представників колишньої влади була центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії". У партії також обіцяли заборонити опозиційний "Нацрух" та інші партії, потенційно пов'язані з ним.

  • Колишня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 9 січня представила новий офіс і заявила, що продовжуватиме виконувати функції лідера країни.
Теги:
Новини
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
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