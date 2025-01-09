Рада ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія
Верховна Рада України в четвер, 9 січня, ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія під час Кавказької війни 1763–1864 років
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Відповідну постанову підтримали 232 нардепи.
"Геноцид, здійснений Російською імперією під час російсько-кавказької війни (1763–1864), супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій", – написав Гончаренко.
Зазначимо, що геноцид черкесів (адигів) Російською імперією відбувався під час Кавказької війни 1763–1864 років. Унаслідок бойових дій та переселень понад 90% черкесів було вичищено з їхньої історичної батьківщини. Натомість черкеські землі заселили іншими народами.
Уряд Російської Федерації досі не визнає геноциду і знищення адигів. Офіційно день пам'яті жертв черкеського геноциду щороку 21 травня відзначають у трьох республіках: Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії та Адигеї.
- У перший тиждень своєї роботи на розгляд нижньої палати Конгресу США 119-го скликання внесений перший законопроєкт, який закликає визнати геноцидом дії РФ у війні проти України.
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