"Раз Трамп не хоче брати нас в НАТО, нам потрібна ядерна зброя"
Я ще розумію, коли це озвучують політики-популісти. Вони з дурнями не сперечаються, вони з ними працюють
Але коли начебто розумні люди не зі складу політиків повторюють те саме, я маю лише одне пояснення: це на емоціях і без жодних спроб проаналізувати цю перспективу бодай на два кроки наперед.
Ну ок, давайте я один раз зроблю з вами ці два кроки.
Крок перший: порушення Україною своїх зобов'язань і вихід з Договору про непоширення ядерної зброї. Радше за все, це одразу зробить з України парію і розхолодить щодо допомоги нам — військової та економічної — хоч і не всіх, але значну частину союзників. А в країнах, що вагаються, наші супротивники отримають суперпотужний аргумент не на нашу користь.
Але ок, у нас типу форс-мажор, а зниження рівня підтримки ми буцімто компенсуємо отією самою ядерною зброєю.
Хіба?
Тому робимо крок другий і головний: а нахіба нам ядерна зброя?
Вона годиться супердержавам, щоби утримувати одна одну від прямих нападів одна на одну. Мовляв, якщо ви почнете, то ми як жахнемо!
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Ядерна зброя також годиться регіональним державам, щоби погрожувати сусідам, які її не мають. Мовляв, якщо ви на нас полізете конвенційною зброєю, але дуже сильно, то ми як жахнемо!
А кому своєю ЯЗ буде погрожувати Україна?
Крім Росії, інших кандидатів якось не видно.
А хіба Росію можна стримати українською ядерною зброєю? Аж ніяк.
По-перше, стратегічної ядерної зброї у нас не буде ніколи — бо це величезні витрати не лише на саму СЯЗ, а й на засоби її доставлення, яких в нас не було, нема й не буде. Ні літаків 5-го покоління, ні МБР. Тим паче в кількості, близькій до паритету з російськими запасами СЯЗ.
По-друге, залишається тактична ЯЗ. Ну ок, уявімо собі, що в критичній ситуації, коли Росія нас атакує конвенційною зброєю, Україна застосовує ТЯЗ.
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Чи зупинить це Росію? У жодному разі. Навпаки, розв'яже їй руки застосувати у відповідь стільки ТЯЗ, скільки буде потрібно для критичного винищення українського війська. А ТЯЗ в неї було, є і завжди буде в рази більше, навіть якщо трохи ТЯЗ буде і в нас. І Росія буде в очах світу морально правою, бо в застосуванні ЯЗ у цій ситуації Україна почала першою.
Мораль: наявність в України ЯЗ обтяжує нас купою нових вразливостей — геополітичних, економічних та суто воєнних — і не дає нам жодних переваг.
Тому припиніть, якщо можна, ці дурні балачки, які лише спокушають черговим "простим рішенням" ультраскладної проблеми. Щоправда, це "просте рішення", як і абсолютна більшість "простих рішень", в політиці не працює, але то таке. Принаймні діє як заспокійливе самонавіювання.
Для дурнів.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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