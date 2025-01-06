Балтійські країни та Польща інвестують 600 млн євро у захист своєї енергетичної інфраструктури
Оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі підготували проєкти вартістю близько 600 млн євро для посилення безпеки енергооб'єктів
Про це повідомляє ERR.
Естонська Компанія Elering має намір інвестувати близько 200 млн євро на захист електромереж, додавши можливості перехоплення дронів біля ключових об'єктів.
Голова правління компанії Калле Кільк зазначив, що ініціативи планують профінансувати через Фонд згуртованості Європи.
"У межах цієї субсидії акцент зроблено на заходах щодо запобігання всім видам атак. Зокрема, це стосується створення додаткових інструментів безпеки для нового майна, придбаного в процесі синхронізації, таких як лінії та синхронні компенсатори. Буде створено інструменти, які допоможуть контролювати систему, розуміти, чи є якісь позаштатні ситуації, а також фізично запобігати будь-яким порушенням у мережі", - сказав Кільк.
Він не пояснив, що саме буде закуплено і розроблено, зазначивши лише, що, наприклад, буде потрібний надійніший захист від безпілотників. Elering хоче створити потенціал для виявлення та знищення дронів.
Водночас для збиття дронів будуть також потрібні зміни до законодавства.
Окрім того, в межах проєктів передбачено встановлення фізичних бар’єрів, вдосконалення систем доступу та посилений моніторинг об’єктів, зокрема трьох високовольтних ліній між Естонією та Латвією. Також більше уваги приділятимуть підводній інфраструктурі.
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