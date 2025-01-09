"Люди, які програли, тепер трактуватимуть це як змову проти них": Ніколаєнко про вибори до антикорупційної ради Міноборони

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Є голоси людей, які програли вибори й зараз вважають, що вони були фальсифіковані. Можливо, буде втручання правоохоронних органів. Тому що люди, які програли, тепер будуть трактувати це як змову проти них. Хоча насправді все дуже просто. Пояснюю колізію, чому люди намагаються оскаржити результати виборів і в чому їхня теорія неправильна", - зауважила Ніколаєнко.

За словами членкині антикорупційної ради при Міноборони, на вибори до антикорупційної ради Міноборони будь-який кандидат мав подати свою кандидатуру через громадську організацію, кожна організація могла подати не більше трьох кандидатів.

"На виборах є кілька структур, які асоційовані з ГО "Демократична Сокира", і це ніхто не приховував. Проте Дана Ярова подала дев'ять своїх людей, за яких вона агітувала, від трьох структур. Структури "ДемСокира" мають чотири ГО, і зараз саме їх оскаржують. У двох із цих ГО є зв'язки з Тарасом Котовим, який взагалі не брав участі у цих виборах, і незрозуміло, яким чином можна прив'язувати його до норм закону, що стосуються публічних закупівель, які не мають жодного відношення до обрання Громадської антикорупційної ради.

У трьох структурах, від яких подавалися кандидати Ярової, є лише один засновник, а в третій структурі Олександр Геращенко, який брав участь у цих виборах. Про це знали члени комісії, і для них три тижні стояла дилема, чи знімати представників команди Ярової з виборів, тому що документи були подані абсолютно однаково. Тому комісія, щоб уникнути скандалу, вирішила допустити всіх кандидатів, оскільки немає жодної законодавчої заборони на такий спосіб участі у виборах", - пояснила Ніколаєнко.

Членкиня антикорупційної ради при Міноборони додала, що до того моменту, як команда Ярової програла, ніхто не говорив про цей нюанс. І тільки після того, як вони програли, зараз намагаються оскаржити цю ситуацію.

"На жаль, процес визначення переможців виборів до Громадської антикорупційної ради може перетворитися на ситуацію 2004 року, коли не просто треба було перемогти, а й доводити цей результат, тому що інші люди будуть намагатися перемогти за будь-яку ціну", - наголосила Ніколаєнко.