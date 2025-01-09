Росіяни не встигають поповнювати ресурси: ЗСУ перетворили їхнє знищення на промисловий конвеєр, - Братчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські та північнокорейські солдати гинуть і продовжують гинути. Тобто ресурс вичерпується, хоча, звичайно, хотілося б, щоб це відбувалося швидше. Спостерігаємо за величезними російськими втратами та бачимо, що вони вже не встигають поповнювати свої лави так, як це було раніше", - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії, наразі щоденні втрати ворога становлять понад півтори тисячі осіб, а нових людей надходить дедалі менше. Тобто це вже схоже на промисловий конвеєр зі знищення російських окупантів.

"Об'єктивний аналіз на сьогодні дає саме таку картину. Сподіваюся, що піхотний ресурс ворога буде поступово зменшуватися. Мобілізація офіційно не оголошена в Росії, вона триває у прихованому форматі. На жаль, піхотної компоненти у ворога ще достатньо, і вона чисельно перевищує нашу",- наголосив Братчук.

Речник Української добровольчої армії також додав, що на тлі втрат противник дедалі більше економить військову техніку. Російська оборонна промисловість не встигає ремонтувати танки, не кажучи вже про виробництво нових. Росія фактично не має завершеного циклу виробництва танків. Попри це, наявні бойові машини продовжують використовуватися на фронті.

"Проте економічний і людський ресурс Росії не є безмежним, і це буде дедалі більше відчуватися на полі бою", - резюмував Братчук.