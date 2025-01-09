Нардеп Веніславський розповів, що містить законопроєкт про базову військову підготовку

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Проходження базової військової підготовки для жінок

"Ми передбачили у законопроєкті нове, чого раніше не було, що на сьогоднішній день жінки, які за станом здоров’я придатні до проходження базової військової підготовки, можуть добровільно, виключно за їхньою власною заявою, пройти базову військову підготовку", - зазначив Веніславський.

Він додав, що також було проголосовано за законодавчу поправку, яка передбачає, що після проходження базової військової підготовки, жінки зможуть ставати на військовий облік виключно за власним бажанням.

"Тобто, жодних маніпуляцій політичних, що Україна готується мобілізувати жінок після ухвалення цього закону в принципі бути не може. І жінки виключно за їхньою добровільною згодою, які на сьогоднішній день можуть бути мобілізовані, і відповідно з тими законодавчими змінами, за які ми сьогодні проголосували, після набуття ними чинності, вони будуть також мати таку можливість виключно добровільно", - наголосив нардеп.

Про підготовку офіцерів запасу у вищих навчальних закладах

За словами Веніславського, було допрацьовано положення щодо надання можливості керівникам вищих військових навчальних закладів, а також керівникам цивільних закладів освіти, у складі яких є військові кафедри, скорочувати термін при збереженні програми підготовки офіцерів запасу.

"Тобто, на сьогоднішній день, якщо говорити простою мовою, для того щоб стати офіцером запасу, студенти вищих навчальних закладів, військових чи цивільних, вони один раз на тиждень ходили на військову кафедру і за два роки вони проходили програму. Оскільки воєнний стан передбачає певні скорочення строків, тому передбачили, що програма залишається тою ж самою, але вона може бути скорочена в часі на половину. Тобто, за один рік фактично ми даємо можливість військовим навчальним закладам і цивільним з військовими кафедрами підготувати офіцерів запасу", - пояснив нардеп.

Хто зможе стати на облік без візиту до ТЦК

Федір Веніславський розповів, що стати на облік призовників зможуть українські юнаки, які проживають за кордоном.

"Ми надали цим законом можливість стати на облік дистанційно через електронні комунікації. Тобто, громадянин України, який проживає за кордоном, йому виповнюється 17 років, він заходить у відповідні електронні комунікації – через Резерв+, через Дію, стає на військовий облік і ТЦК і СП за місцем своєї реєстрації. І він виконує вимоги закону, жодних негативних наслідків до нього не буде", - наголосив Федір Веніславський.

Про адмінвідповідальність порушників

За словами Веніславського, із законопроєкту про базову військову підготовку було виключено норму щодо притягнення порушників до відповідальності.

"Але відповідно норм Адміністративного Кодексу, правопорушення правил військового обліку, вони продовжують діяти. Якщо буде встановлено факт адміністративного порушення, відповідно, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності", - наголосив нардеп.