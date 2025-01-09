"Він скористався своїм правом, як народний депутат": Стефанчук про появу Тищенка в Раді

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Наскільки я поінформований, в нього вже завершились усі ці процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він як народний депутат скористався своїм правом і прийшов у парламент", – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що Верховна Рада діє і діятиме так, як це передбачено законом, "а не як хтось десь хоче, чи комусь десь потрібно".

"Що стосується здоров'я народного депутата, ну я перепрошую – у нас в Україні існує таємниця. Нічого він мені не говорив, чи буде він, чи не буде (присутній у Раді, – ред.). Я вчора з ним не спілкувався, і сьогодні з ним не спілкувався", – додав Стефанчук.

Що відомо про справу Тищенка

У центрі Дніпра 20 червня невідомі в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін 25 червня повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід Тищенку до 23 грудня. Однак 23 грудня нардеп не з'явився на судове засідання у Дніпрі через нібито стан здоров'я.

У середу, 8 січня, Тищенко приїхав на засідання Верховної Ради.