У 2024 році ЗСУ отримали озброєння на майже €538 млн завдяки "данській моделі"

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Джерелами фінансування були уряди Данії – €125 млн через данський національний Ukraine Fund, Швеції – €20 млн, Ісландії – €2,7 млн та відсотки від заморожених російських активів – €390 млн.

"Ми вдячні Данії за її лідерську позицію, непохитну підтримку та ефективну реалізацію "данської моделі" співпраці з українською оборонною промисловістю. Закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогу та наближати перемогу", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

У відомстві нагадали, що торік Україна започаткувала з Данією новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву "‎данської моделі". Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії.

Так, Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.

"Я дуже пишаюся співпрацею між Данією та Україною в межах "‎данської моделі". Я також вражений швидкістю, яку може забезпечити українська оборонна промисловість. Важлива підтримка вже на передовій або в дорозі, і я сподіваюся, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість", – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

У Міноборони додали, що Данія продовжуватиме підтримувати Україну. Так, наразі вже зарезервовано €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році. Крім того, від Норвегії планується направити приблизно €43 млн.