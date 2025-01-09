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OPINION

Зеленський намагається пояснити цивілізаційну різницю між нами та Росією

Владислав Фарапонов
9 січня, 2025 четвер
16:03
Погляд блог Владислав Фарапонтов

Якщо будуть реальні перемовини, Лекс Фрідман хоче вийти до своєї аудиторії цього року і сказати: ось, я цьому посприяв

Зміст

Це простий і зрозумілий для його аудиторії меседж.

Очевидно, що одного простого меседжу у президента Зеленського не могло бути.

І дуже добре, що велика частина перших 1,5 години була присвячена саме гарантіям безпеки. Хіба що треба було краще й зрозуміліше пояснити, чому це важливо до початку перемовин.

В цілому, Зеленському потрібна була ця розмова саме у транзитний період до інавгурації Трампа. Потім навряд чи можна було б втиснутися в інформаційний потік — насамперед у США — який буде диктувати Трамп і його команда.

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Зеленський тактовно намагається пояснити цивілізаційну різницю між нами та Росією. Це непогана спроба продовжити цю складну роботу. 

Аби не повторювати вже розтиражовані меседжі, скажу, що загалом були непогано пропрацьовані деталі: компліменти Трампу й Маску — вони були більш продуманими, ніж компліменти щодо інших лідерів у того ж Трампа. 

Давайте відверто: після тривалого тролінгу з боку Маска в X це було непросто.

Фрази на кшталт "Я молюся, аби до вас ніколи не прийшла така війна" теж зараховуються до скарбнички для консервативної та релігійної аудиторії. 

Зеленський показав, що для нього люди важливіші за все. 

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Багато аналогій і тез про дітей, зокрема про його дітей. Це теж для консервативної аудиторії, у родинах якої навіть не одна дитина, зазвичай.

Єдина проблема такого великого матеріалу — його тривалість. Навряд чи ця аудиторія буде дивитися прям все. Але такий матеріал можна добре порізати, що вчора почали робити українські медіа. 

Трошки організаційного: думаю, що прохання робити подкаст російською було викликане більше технічними моментами. Він явно хотів випустити його раніше.

Фрідман не розуміє української. Судячи з того, як його дратував переклад і необхідність чекати 3 секунди, він просто хотів мати дві доріжки замість трьох — російською та англійською. 

На своєму каналі він чимало часу розповідає про російську мову, навіть пояснював про особливості російської мови Джо Рогану.

Джерело

Про автора. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик Інтерньюз-Україна

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
республіканці
США
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