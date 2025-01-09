Це простий і зрозумілий для його аудиторії меседж.

Очевидно, що одного простого меседжу у президента Зеленського не могло бути.

І дуже добре, що велика частина перших 1,5 години була присвячена саме гарантіям безпеки. Хіба що треба було краще й зрозуміліше пояснити, чому це важливо до початку перемовин.

В цілому, Зеленському потрібна була ця розмова саме у транзитний період до інавгурації Трампа. Потім навряд чи можна було б втиснутися в інформаційний потік — насамперед у США — який буде диктувати Трамп і його команда.

Читайте також: Чи був успішним подкаст Зеленського з Фрідманом? Зеленський тактовно намагається пояснити цивілізаційну різницю між нами та Росією. Це непогана спроба продовжити цю складну роботу.

Аби не повторювати вже розтиражовані меседжі, скажу, що загалом були непогано пропрацьовані деталі: компліменти Трампу й Маску — вони були більш продуманими, ніж компліменти щодо інших лідерів у того ж Трампа.

Давайте відверто: після тривалого тролінгу з боку Маска в X це було непросто.

Фрази на кшталт "Я молюся, аби до вас ніколи не прийшла така війна" теж зараховуються до скарбнички для консервативної та релігійної аудиторії.

Зеленський показав, що для нього люди важливіші за все. Читайте також: Розмова Зеленського з Фрідманом: спроба тиснути на Трампа Багато аналогій і тез про дітей, зокрема про його дітей. Це теж для консервативної аудиторії, у родинах якої навіть не одна дитина, зазвичай.

Єдина проблема такого великого матеріалу — його тривалість. Навряд чи ця аудиторія буде дивитися прям все. Але такий матеріал можна добре порізати, що вчора почали робити українські медіа.

Трошки організаційного: думаю, що прохання робити подкаст російською було викликане більше технічними моментами. Він явно хотів випустити його раніше.

Фрідман не розуміє української. Судячи з того, як його дратував переклад і необхідність чекати 3 секунди, він просто хотів мати дві доріжки замість трьох — російською та англійською.