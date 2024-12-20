У Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію "практично готовий"

Про це перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив на годині запитань до уряду 20 грудня.

"Проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу й передачі до Верховної Ради через Кабінет Міністрів. Але поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити (демобілізацію, - ред.) практично неможливо", - сказав він.

За його словами, демобілізація без підготовки резервів "призведе до втрати держави".

Демобілізація військових: що відомо

У грудні 2023 року Кабмін підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Проте пізніше проєкт було відкликано.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Втім, норму про демобілізацію виключили.

Секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко 14 листопада заявив, що Міноборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який визначить умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби.

18 грудня опозиція зажадала від уряду законопроєкт щодо демобілізації. Зокрема народна депутатка Інна Совсун акцентувала на тому, що через відсутність законодавчої ініціативи щодо демобілізації військові зустрічають третю зиму в окопах.