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У Повітряних Силах розповіли, як четверо їхніх бійців захопили в полон 11 окупантів

Ксенія Золотова
24 січня, 2025 п'ятниця
10:04
Війна з Росією

На початку повномасштабного вторгнення бійці Повітряних сил взяли в полон російських військових під час бою на околицях Харкова

Зміст

Про це розповів офіцер Повітряних сил із позивним Мажор.

За його словами, противник раптово опинився всього за кілька метрів від позицій, де були українські захисники. У цей момент бійці Повітряних сил здійснювали повітряне прикриття, не допускаючи просування ворога до підрозділів, що тримали оборону на землі.

"Одна з груп зуміла підійти до наших передових позицій і уже доповідь про її виявлення ми почули відповідно від військовослужбовців, які тримали оборону безпосередньо на самій позиції. Тобто противник раптово виявився фактично за 5 метрів від нашого підрозділу. Це були саме передові позиції, їх було 4 бійців усього (українських військових, - ред.). Вони доповіли про кількість противника і зуміли почати весь бій самостійно", – розповів Мажор.

Кількість противника переважала, тоді командир прийняв рішення тримати оборону і віддав відповідний наказ. По ворогу почала вестись робота з дронів-камікадзе, у росіян почалась паніка і вони заховались в одному з будинків.

"Після ураження в нас вийшло дуже вдало по них відпрацювати, противник упав у паніку й забіг у будинок. Єдиним рішенням було цей будинок знищити до того, як противник зможе вести якісь активні дії. Тому було прийнято рішення завдати удару по цьому будинку", - розповів військовий.

Коли будівля, в якій переховувалися російські окупанти, загорілася, вони в паніці вибігли назовні та спробували сховатися в підвалі. Українські військові оперативно скоригували свої позиції, взявши вихід із підвалу під повний контроль за допомогою стрілецької зброї.

"Наші бійці якісно відпрацювали всі команди. Це величезний героїзм, тому що, розуміючи, що вас четверо, а противника - 12 осіб, це дуже величезний ризик для життя. Я захоплюсь цими хлопцями, це прямо герої. Особливо враховуючи, що вони з Повітряних сил. Це не є піхотинці, це не є штурмовики, які навчалися, працювали та воювали 10 чи 5 років за цим напрямком", - розповіли у ПС.

Один з українських військових підповз до підвалу та закидав його гранатами, в результаті цього загинув командир окупантів. Саме він виступав проти того, щоб росіяни здавались у полон, але після його загибелі росіяни здались.

  • Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили та полонили російських окупантів, які стратили військовополонених бійців тероборони.
     
Теги:
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Новини
Україна
Росія
Харків
військові
російська армія
полонені
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