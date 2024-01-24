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"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України

24 січня, 2024 середа
10:00
Суспільство Служба зовнішньої розвідки України

Сьогодні, 24 січня, українці відзначають День зовнішньої розвідки. Роль розвідників для безпеки країни та національних інтересів неможливо переоцінити

День зовнішньої розвідки став часом вшанування та визнання зусиль розвідників, які працюють на захист інтересів України в глобальному масштабі. Свято також покликане підкреслити важливість розвідувальної діяльності для національної безпеки та стабільності країни.

Розвідницькі служби стають ключовим елементом в сфері національної безпеки під час воєнного стану, допомагаючи збирати інформацію про стратегічні рухи супротивників, аналізувати загрози та вчасно реагувати на зміни в ситуації.

Історія

День зовнішньої розвідки в Україні відзначається щорічно 24 січня та має цікаве історичне коріння. Саме цього дня у 1919 році в Українській Народній Республіці був створений перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Це стало важливим кроком у створенні системи розвідувальних структур національного рівня.

На той момент розвідка стала необхідною для вивчення ситуації за межами УНР, а також для виявлення потенційних загроз. У процесі розвитку державності української держави ця структура почала активно працювати з питань національної безпеки та інформаційної аналітики.

Вірогідно, що розвідка тогочасної УНР виступала ключовим інструментом виявлення потенційних загроз. Розгалужена структура спеціальних служб свідчить про серйозний підхід до організації їх діяльності, зокрема військової, політичної та загальнодержавної розвідки. Важливою була також підготовка людей через спеціальну школу, що свідчить про системність і професіоналізм у сфері розвідувальної роботи.

Хоча архівні джерела не містять докладних подробиць, наявність таких структур і свідчення про їхню спрямованість на захист національних інтересів підкреслює важливість розвідувальних служб у важкі періоди для країни.

Фото: gur.gov.ua

Проголошення свята

Незважаючи на те, що українській розвідці вже більше ста років, офіційного статусу свято набуло у 2018 році згідно з указом Президента Петра Порошенка. "Ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави", - йдеться в матеріалі указу.  

Встановлення професійного свята для Служби зовнішньої розвідки України є важливим кроком у визначенні її ролі та значення у національній безпеці. Раніше, на законодавчому рівні це свято не було відзначено, тому день розвідки відзначали 1 грудня, коли був прийнятий ЗУ "Про Службу зовнішньої розвідки України" у 2005 році.

Встановлення офіційної дати святкування на законодавчому рівні, підкреслює важливість ролі розвідки в складних умовах сучасного світу та демонструє високий рівень професіоналізму розвідників.

Теги:
Новини
Україна
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