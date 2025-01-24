Завербував неповнолітнього, щоб разом шпигувати на півдні України: СБУ затримала агента РФ

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За матеріалами справи, одним зі зловмисників виявився 20-річний мешканець Одещини. Окупанти завербували його дистанційно через Telegram-канал із пошуку "легких грошей".

"Тоді агент отримав завдання на збір геолокацій українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО. Щоб одночасно шпигувати за більшою кількістю об’єктів, зрадник залучив до підривної діяльності свого знайомого 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині", - розповіли в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Як встановило розслідування, фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів.

"Після розвідувальних вилазок "старший" агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору. Співробітники СБУ задокументували це і затримали фігуранта з Одещини на спробі передачі розвідданих противнику", - йдеться у повідомленні.

На місці події у нього вилучили мобільний телефон, через який він спілкувався з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність)", - додали в Службі безпеки.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також тривають процесуальні дії щодо його малолітнього спільника з Миколаївщини.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.