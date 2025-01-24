"Я з ним ладнав": Трамп прокоментував готовність поновити відносини з Кім Чен Ином

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, цитує "Радіо Свобода".

Трамп згадав, що "мав гарні відносини з Кім Чен Ином під час першого терміну президентства".

За його словами, лідер КНДР "не релігійний фанатик", а "розумний хлопець".

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", - сказав американський президент, відповідаючи на питання про готовність "знову звʼязатися" з Кімом.

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