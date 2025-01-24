Нетаньягу заявив, що перемир'я Ізраїлю з "Хезболлою" продовжиться
У п'ятницю, 24 січня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перемир'я з ліванським угрупованням "Хезболла", термін дії якого закінчується цими вихідними, буде продовжено
Про це інформує Bloomberg.
"Оскільки угода про припинення вогню ще не була повністю виконана Ліваном, процес поетапного виведення військ буде продовжений у повній координації зі Сполученими Штатами", - йдеться в заяві офісу Нетаньягу.
У виданні зазначили, що в кінці листопада набув чинності режим припинення вогню, згідно з яким Армія оборони Ізраїлю і бойовики "Хезболли" повинні були покинути південний Ліван до цього часу.
Прем'єр-міністр не вказав, як довго може тривати відстрочка.
За інформацією офісу Нетаньягу, угода, укладена за посередництва США і Франції, була сформульована таким чином, що "процес виведення військ може тривати і після закінчення 60 днів".
"Процес виведення військ ЦАХАЛу залежить від розгортання ліванської армії на півдні Лівану і повного і ефективного виконання угоди в той час, як "Хезболла" відходить за річку Літані, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Ізраїлем", - заявив Нетаньягу.
- У понеділок, 13 січня, посол Ізраїлю в ООН Денні Данон в листі до Ради Безпеки заявив, що ліванська "Хезболла" намагається "відновити сили і переозброїтися за допомогою Ірану".
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