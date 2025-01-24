Нетаньягу заявив, що перемир'я Ізраїлю з "Хезболлою" продовжиться

Про це інформує Bloomberg.

"Оскільки угода про припинення вогню ще не була повністю виконана Ліваном, процес поетапного виведення військ буде продовжений у повній координації зі Сполученими Штатами", - йдеться в заяві офісу Нетаньягу.

У виданні зазначили, що в кінці листопада набув чинності режим припинення вогню, згідно з яким Армія оборони Ізраїлю і бойовики "Хезболли" повинні були покинути південний Ліван до цього часу.

Прем'єр-міністр не вказав, як довго може тривати відстрочка.

За інформацією офісу Нетаньягу, угода, укладена за посередництва США і Франції, була сформульована таким чином, що "процес виведення військ може тривати і після закінчення 60 днів".

"Процес виведення військ ЦАХАЛу залежить від розгортання ліванської армії на півдні Лівану і повного і ефективного виконання угоди в той час, як "Хезболла" відходить за річку Літані, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Ізраїлем", - заявив Нетаньягу.