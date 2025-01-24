Вийшов тизер біографічної драми "Киснева станція" про Мустафу Джемілєва

Про це Еспресо повідомили у команді фільму.

Оприлюднили офіційний тизер художнього фільму режисера Івана Тимченка за сценарієм Михайла Бриниха "Киснева станція".

В основі історії – знаковий фрагмент біографії лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, коли в часі збіглися найбільші випробування та загрози для його життя і водночас – паростки надій на крихке щастя в умовах тотальної неволі.

1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний вʼязень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа.

У фільмі знялися Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Василь Кухарський, Едем Ібадуллаєв, Вячеслав Жила, Олена Вахрамєєва, Бесо Моісцрапішвілі, Ельзара Бекірова, Зоя Власенко.

Фото: надані командою фільму

Продюсерами виступили Світлана Соловйова, Альжбета Яначкова і Петер Крупенін.

"Безглузда праця Сізіфа є однією з ключових метафор західної культури. Але фільм "Киснева станція" пропонує інший погляд на цей образ. Тут Сізіф — це радянський дисидент, який продовжує боротьбу в безнадійному становищі, й попри всі репресивні зусилля не втрачає наполегливості, мотивації та віри у свій народ. Усього через кілька років після подій, про які йдеться у стрічці, Радянський Союз розвалиться. У кримськотатарського народу нібито з’явиться шанс нарешті повернутися додому. Але імперія й надалі чинитиме опір, її кровожерлива сутність, жадання знищувати та поневолювати цілі народи, лишається незмінна до наших днів. Саме тому приклад Мустафи Джемілєва актуальний і в наш час: боротьба має тривати до перемоги, навіть тоді, коли перемога неможлива", - поділився Іван Тимченко.

Фото: надані командою фільму

В український прокат фільм вийде 10 квітня. Світова премʼєра стрічки відбулася в межах конкурсної програми Tallinn Black Nights Film Festival 2023. Стрічка здобула спеціальну відзнаку журі національної конкурсної програми за найкращу режисуру, а також приз за найкращу пісню до фільму від "Радіо Сільпо" та Mastercard в межах Одеського МКФ у 2024 році.



