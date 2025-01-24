Отже, маю сказати таке:

1. Під час війни арештовувати та судити військове командування можна виключно за державну зраду . Всі інші склади злочинів мають бути відкладені на після, тому що не можна дати однозначних оцінок в процесі, тому що це вбиває клин між військовим і політичним керівництвом, тому що це знищує спроможність командирів ухвалювати рішення тощо.

2. Судити військове командування має військова юстиція . Суддя районного суду (і навіть апеляційного суду) не здатен ні оцінити факти, ні скласти уявлення про склад злочину. Як сказав Юрій Гудименко, війна -- це окремий світ. Наприклад, командир іноді мусить посилати своїх людей на смерть задля отримання переваги, і цивільний не зможе ніколи оцінити, чи була ця перевага варта смерті цих людей.

3. Астрономічні суми застав -- це загалом ганьба українського правосуддя. Це має сенс у випадках підозри в економічних злочинах, а в інших випадках це знущання.

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