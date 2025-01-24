На порталі "Дія" відновили всі послуги для будівництва
На порталі "Дія" відновили всі послуги для будівництва, які були тимчасово призупинені через російську кібератаку
Про це повідомила пресслужба Дії.
"Користуйтеся послугами для будівництва на порталі Дія – усе працює як раніше. Не витратите жодної зайвої хвилини ні на чергу, ні на корупційні схеми", – йдеться в повідомленні.
Будівельні послуги на порталі "Дія" працюють для компаній та фізичних осіб. У команді зазначили, що більшість даних підтягується з електронної системи будівництва або держреєстрів. Крім того, Дія попередньо перевіряє заяви, завдяки чому документ надсилається без помилок.
- Після російської кібератаки в Дії 23 січня відновили три послуги. Йдеться про єОселю, зміну місця проживання та одруження онлайн.
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