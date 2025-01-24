На порталі "Дія" відновили всі послуги для будівництва

Про це повідомила пресслужба Дії.

"Користуйтеся послугами для будівництва на порталі Дія – усе працює як раніше. Не витратите жодної зайвої хвилини ні на чергу, ні на корупційні схеми", – йдеться в повідомленні.

Будівельні послуги на порталі "Дія" працюють для компаній та фізичних осіб. У команді зазначили, що більшість даних підтягується з електронної системи будівництва або держреєстрів. Крім того, Дія попередньо перевіряє заяви, завдяки чому документ надсилається без помилок.