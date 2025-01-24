У Давосі представники України разом з міжнародними експертами обговорили наслідки депортації Росією українських дітей

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

У дискусії взяли участь радниця керівника Офісу президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, провідні міжнародні експерти, правозахисники та політичні діячі.

Зарівна наголосила, що викрадення українських дітей – це частина російської стратегії знищення українців як нації, та зазначила, що дітей у Росії та на ТОТ піддають промиванню мізків і змушують забути своє коріння.

"Дітям забороняють спілкуватися рідною мовою, влаштовують їх до російських родин та інтернатів, а потім використовують у пропагандистських та військових цілях. Росія сприймає їх як додатковий мобілізаційний ресурс та перетворює на зброю проти їхньої батьківщини", – сказала вона.

Під час дискусії обговорили також те, що РФ створює на ТОТ "фабрики ненависті", де дітей змушують носити військову форму, вступати до парамілітарних організацій та прославляти російську армію.

Директорка Інституту прав людини міжнародної асоціації юристів баронеса Гелена Кеннеді, яка є співголовою міжнародної робочої групи Bring Kids Back UA, зауважила, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права депортація дітей – це воєнний злочин.

Читайте також: OSINT FOR UKRAINE подала до МКС звернення щодо відповідальності російських посадовців за викрадення українських дітей

Крім того, ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що мілітаризація дітей становить загрозу не лише для України, а й для глобальної безпеки. Виконавчий директор Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету професор Натаніель Реймонд своєю чергою зауважив, що важливо документувати злочини Росії.

"Аналітики відстежили маршрути літаків, якими Росія вивозила дітей із території України, та визначили ключові локації, включені до цього процесу. Депортація українських дітей є системною політикою Росії, до планування якої залучені російські чиновники з найвищих щаблів влади", – сказав Реймонд.

В Офісі президента додали, що в межах ініціативи Bring Kids Back UA, яка стартувала в травні 2023 року, вже вдалося повернути 1037 дітей.