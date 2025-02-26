РФ за добу втратила 1170 військових, 19 танків і 34 артсистеми
Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1170 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 870 700 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10 201 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 183 (+15) од,
- артилерійських систем – 23 686 (+34) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Від початку вівторка, 25 лютого, на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, 26 атак окупантів зафіксували на Покровському напрямку.
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