"Барселона" та "Атлетико" забили 8 голів у півфінальному матчі Кубка Іспанії

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Каталонці невдало розпочали домашній матч та вже до 6-ї хвилині пропустила двічі - від Хуліана Альвареса та Антуана Грізманна. Проте на перерву "Барса" пішла попереду в рахунку - забили Пудрі Пау Кубарсі та Іньїго Мартінес.

На 74-й хвилині Роберт Левандовські ще більше наблизив команду Ганса-Дітера Фліка до перемоги. Але "Атлетико" зумів уникнути поразки. Спочатку Маркос Льоренте скоротив відставання мадридців, а Александр Серлот у компенсований час зрівняв рахунок - 4:4.

Повторний півфінальний матч "Атлетико" та "Барселона" проведуть 2 квітня у столиці Іспанії.

У іншій першій грі 1/2 фіналу "Реал" 26 лютого зіграє на виїзді проти "Реал Сосьєдаду".

Кубок Іспанії

1/2 фіналу. Перший матч

25 лютого

"Барселона" - "Атлетико" 4:4

Голи: Педрі, 19, Кубарсі, 21, Мартінес, 41, Левандовські, 74 - Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

Повторна гра відбудеться 2 квітня