Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Барселона" та "Атлетико" забили 8 голів у півфінальному матчі Кубка Іспанії

"Барселона" та "Атлетико" забили 8 голів у півфінальному матчі Кубка Іспанії

Дмитро Марценишин
26 лютого, 2025 середа
05:59
Футбол Александер Серлот (ліворуч), "Барселона" - "Атлетико"

У вівторок, 25 лютого, у першій півфінальній зустрічі Кубка Іспанії "Барселона" зіграла на своєму полі з "Атлетико" внічию 4:4

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони"

Каталонці невдало розпочали домашній матч та вже до 6-ї хвилині пропустила двічі - від Хуліана Альвареса та Антуана Грізманна. Проте на перерву "Барса" пішла попереду в рахунку - забили Пудрі Пау Кубарсі та Іньїго Мартінес. 

На 74-й хвилині Роберт Левандовські ще більше наблизив команду Ганса-Дітера Фліка до перемоги. Але "Атлетико" зумів уникнути поразки.  Спочатку Маркос Льоренте скоротив відставання мадридців, а Александр Серлот у компенсований час зрівняв рахунок - 4:4. 

Повторний півфінальний матч "Атлетико" та "Барселона" проведуть 2 квітня у столиці Іспанії. 

У іншій першій грі 1/2 фіналу "Реал" 26 лютого зіграє на виїзді проти "Реал Сосьєдаду". 

Кубок Іспанії

1/2 фіналу. Перший матч

25 лютого

"Барселона" - "Атлетико" 4:4

Голи: Педрі, 19, Кубарсі, 21, Мартінес, 41, Левандовські, 74 - Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

Повторна гра відбудеться 2 квітня

Теги:
Новини
Спорт
Барселона
Реал
Роберт Левандовські
Антуан Грізманн
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Автор Валерій Чалий
25 лютого, 2025 вiвторок
Резолюція Радбезу ООН: Ложка дьогтю в бочці меду
Кримський міст
Автор Марина Клюєва
24 лютого, 2025 понедiлок
"Нівелює унікальність Кримського мосту": Андрющенко розповів про залізницю, яку окупанти планують відкрити у березні
Зеленський Трамп
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
Київ
-6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
26 лютого
05:35
москва, кремль
В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
04:24
Оновлено
обстріл, атака шахедів
РФ атакувала "шахедами": у столиці спрацювала ППО, на Київщині й у Харкові є постраждалі
04:21
Адміністрація Трампа заявила, що вручну обиратиме журналістів до прес-пула, порушуючи багаторічну традицію
03:17
Оновлено
обстріл, ППО
БПЛА атакували Краснодарський край РФ: нібито пошкоджено будинки, в аеропорту Сочі запровадили план "Килим"
01:44
Дональд Трамп
Трамп не виключив, що російські олігархи зможуть купити нові "золоті картки" й отримати громадянство США
01:01
Росіяни окупували Новоочеретувате й просунулися на Харківщині та Донеччині, - DeepState
2025, вiвторок
25 лютого
23:40
Зеленський, Трамп
Зеленський 28 лютого вирушить на зустріч із Трампом, - ЗМІ
22:54
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери атакують нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів України
22:49
Оновлено
Зеленський, Макрон, Трамп
Макрон після зустрічі з Трампом поспілкувався з Зеленським і Стармером
22:38
Оновлено
З початку доби на фронті зафіксували 90 боїв, на Покровському напрямку РФ атакувала 26 разів
22:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Є два мародери, які хочуть грабувати Україну, - Безсмертний
22:31
Ілон Маск
З департаменту Маска в уряді США звільнився 21 працівник
22:23
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський досі не вийшов з виборчої кампанії 2019-го року, - політичний експерт Цибулько
22:11
Ексклюзив
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Українській делегації довелося боротися проти США. Такого в ООН я ще не бачив, – дипломат Єльченко
21:57
Руслан Требушкін
"Укладайте мир і дайте людям пожити": мер Покровська російською мовою звернувся до Зеленського. У МВА відреагували
21:54
Ексклюзив
ЗСУ
Це великий міф, що ми воюємо американською зброєю, - військовий ЗСУ Луценко
21:25
Володимир Зеленський
"Готуємо деякі формати з партнерами": Зеленський анонсував рішення, аби посилити Україну
21:06
Україна США
Україна узгодила оновлену угоду зі США щодо рідкісноземельних мінералів, - FT
21:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець: П'ять ракет, які збили над Україною проти ночі на 25 лютого, виготовили в першому кварталі 2025 року
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки комплексів ППО "заборгували" Україні США та Європа. Колонка Сергія Згурця
20:21
Ексклюзив
Як отримати грант на розвиток власної справи через Дію: розповідає директор департаменту комунікацій Держслужби зайнятості Яніцький
20:13
Ексклюзив
Зеленський Трамп
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
20:04
OPINION
Прапор Західного світу впав. Україна має його підняти
20:02
"Символ убивства євреїв": понад 700 кінематографістів переконують не надівати на "Оскар" суперечливу емблему "заклику до миру в Газі"
19:57
Оновлено
обстріл Краматорська
РФ атакувала Краматорськ: загинула людина, серед 16 поранених - 4 дитини
19:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Спроба встановлення в США дуже правого, авторитарного режиму": професор Айзенберг про перший місяць президентства Трампа
19:44
Дмитро Пєсков
У Кремлі не підтвердили слова Трампа, що Путін погодиться на присутність європейських миротворців в Україні
19:21
Інтерв’ю
Тарас Березовець
Начальник групи зв'язків із громадськістю Командування сил ТрО Тарас Березовець про фактори, які будуть впливати на бойові дії у 2025 році
19:18
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників
19:17
Угорщина - ЄС
Угорщина висунула дві умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ, - Reuters
19:06
гривня тисяча гривень
В Україні проіндексують пенсії понад 10 млн громадян: виплати підвищать на 11,5%
18:45
Дональд Туск
Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск
18:19
Україна ЄС
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та 4 держави ЄС не підтримують передачу заморожених активів РФ Україні, - Politico
18:12
Звільнено кримського політв'язня Азіза Файзуллаєва, засудженого у справі про підпал будівлі сільської адміністрації
18:11
Пол Маккартні, Елтон Джон і ще 1000 музикантів випустили альбом без звуку на знак протесту проти ШІ
18:02
OPINION
Путін, рідкісноземельні метали і... Залужний
17:46
Марко Рубіо
"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України
17:33
Дмитро Лубінець
"Служби у справах дітей ігнорували свої обов'язки": Офіс омбудсмена провів перевірку у зв'язку зі смертю 1-річного хлопчика в Одесі
17:01
Україна-Польща
Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на €200 млн
16:56
Ексклюзив
Путін та Трамп на російських сувенірах
Пропонуючи Трампу угоду про мінерали, Путін ступає на тонкий лід, - соціолог Шульга
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV