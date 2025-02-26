"Барселона" та "Атлетико" забили 8 голів у півфінальному матчі Кубка Іспанії
У вівторок, 25 лютого, у першій півфінальній зустрічі Кубка Іспанії "Барселона" зіграла на своєму полі з "Атлетико" внічию 4:4
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Каталонці невдало розпочали домашній матч та вже до 6-ї хвилині пропустила двічі - від Хуліана Альвареса та Антуана Грізманна. Проте на перерву "Барса" пішла попереду в рахунку - забили Пудрі Пау Кубарсі та Іньїго Мартінес.
На 74-й хвилині Роберт Левандовські ще більше наблизив команду Ганса-Дітера Фліка до перемоги. Але "Атлетико" зумів уникнути поразки. Спочатку Маркос Льоренте скоротив відставання мадридців, а Александр Серлот у компенсований час зрівняв рахунок - 4:4.
Повторний півфінальний матч "Атлетико" та "Барселона" проведуть 2 квітня у столиці Іспанії.
У іншій першій грі 1/2 фіналу "Реал" 26 лютого зіграє на виїзді проти "Реал Сосьєдаду".
Кубок Іспанії
1/2 фіналу. Перший матч
25 лютого
"Барселона" - "Атлетико" 4:4
Голи: Педрі, 19, Кубарсі, 21, Мартінес, 41, Левандовські, 74 - Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3
Повторна гра відбудеться 2 квітня
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