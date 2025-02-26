У Чилі оголосили надзвичайний стан через масштабний блекаут
25 лютого у Чилі оголосили надзвичайний стан через масове вимкнення світла. Без електроенергії зокрема опинилися шахти та метрополітен
Про це повідомляє Reuters.
Міністрка внутрішніх справ Кароліна Тоа заявила, що повсюдне знеструмлення сталося через збій лінії електропередач на півночі країни, спростувавши кібератаку як причину.
Зазначається, що через кілька годин після початку блекауту уряд Чилі оголосив про надзвичайний стан і встановив комендантську годину з 10 вечора до 6 ранку.
Найбільше за останні роки відключення електроенергії в Чилі призвело до того, що вуличні ліхтарі в столиці погасли, а по всьому місту пролунали сирени аварійних машин. Метро Сантьяго, яке перевозить мільйони пасажирів, було закрите, а пасажирів евакуювали з потягів.
Блекаут зачепив райони з інтенсивним видобутком корисних копалин - це вплинуло на роботу ключових мідних рудників. Також була знеструмлена найбільша у світі мідна шахта Escondida.
- 9 лютого на Шрі-Ланці по всій країні сталося масштабне відключення електроенергії. У блекауті звинуватили мавпу, яка залізла до трансформатора.
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