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Головна Світ На Шрі-Ланці стався блекаут через мавпу, яка залізла до трансформатора

На Шрі-Ланці стався блекаут через мавпу, яка залізла до трансформатора

Катерина Єсікова
9 лютого, 2025 неділя
23:10
Світ

У неділю, 9 лютого, на Шрі-Ланці по всій країні сталося масштабне відключення електроенергії. У блекауті звинуватили мавпу, яка залізла до трансформатора

Зміст

Про це повідомляє ВВС.

Міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина "контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі".

Своєю чергою Управління з питань електроенергії Цейлону заявило, що відключення електроенергії сталося внаслідок надзвичайної ситуації на підстанції на південь від Коломбо. Додаткових подробиць там не надали.

Лікарні та підприємства держави з населенням 22 мільйони людей використовували генератори або інвертори.

Теги:
Новини
Економіка
блекаут
Енергетика
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