На Шрі-Ланці стався блекаут через мавпу, яка залізла до трансформатора

Про це повідомляє ВВС.

Міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина "контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі".

Своєю чергою Управління з питань електроенергії Цейлону заявило, що відключення електроенергії сталося внаслідок надзвичайної ситуації на підстанції на південь від Коломбо. Додаткових подробиць там не надали.

Лікарні та підприємства держави з населенням 22 мільйони людей використовували генератори або інвертори.