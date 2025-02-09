На Шрі-Ланці стався блекаут через мавпу, яка залізла до трансформатора
У неділю, 9 лютого, на Шрі-Ланці по всій країні сталося масштабне відключення електроенергії. У блекауті звинуватили мавпу, яка залізла до трансформатора
Про це повідомляє ВВС.
Міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина "контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі".
Своєю чергою Управління з питань електроенергії Цейлону заявило, що відключення електроенергії сталося внаслідок надзвичайної ситуації на підстанції на південь від Коломбо. Додаткових подробиць там не надали.
Лікарні та підприємства держави з населенням 22 мільйони людей використовували генератори або інвертори.
- У жовтні 2024 року у Нігерії сталося повне відключення електроенергії. Цей останній збій стався після двох інших блекаутів на початку тижня, що ще більше напружило і без того крихку енергосистему.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.51
- Актуальне
- Важливе