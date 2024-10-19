У Нігерії стався блекаут. Третій за тиждень
Уранці суботи, 19 жовтня, у Нігерії сталося повне відключення електроенергії. Таке в країні трапляється вже втретє за останній тиждень
Про це повідомляє Daily Post.
Зазначається, що останнє руйнування енергосистеми у Нігерії сталося рано вранці в суботу. Багато штатів повідомили про повне відключення світла.
За даними порталу нігерійського системного оператора (niggrid.org), станом на 09:20 енергосистема зафіксувала нуль мегават.
Як додає видання, цей останній збій стався після двох інших блекаутів на початку тижня, що ще більше напружило і без того крихку енергосистему.
"Підприємства та домогосподарства продовжують страждати від ненадійного постачання електроенергії в країні на тлі високої вартості та відсутності палива", - наголошують у Daily Post.
- Також наприкінці липня екстрені відключення електроенергії відбулися в частині Відня і в землі Нижня Австрія.
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