У Нігерії стався блекаут. Третій за тиждень

Про це повідомляє Daily Post.

Зазначається, що останнє руйнування енергосистеми у Нігерії сталося рано вранці в суботу. Багато штатів повідомили про повне відключення світла.

За даними порталу нігерійського системного оператора (niggrid.org), станом на 09:20 енергосистема зафіксувала нуль мегават.

Як додає видання, цей останній збій стався після двох інших блекаутів на початку тижня, що ще більше напружило і без того крихку енергосистему.

"Підприємства та домогосподарства продовжують страждати від ненадійного постачання електроенергії в країні на тлі високої вартості та відсутності палива", - наголошують у Daily Post.

Також наприкінці липня екстрені відключення електроенергії відбулися в частині Відня і в землі Нижня Австрія.





