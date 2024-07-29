В частині Австрії був блекаут

Про це пише ЄП з посиланням на Heute.

За словами очевидців, близько 10:26 ранку стався збій.

Оператор енергомережі компанія Wiener Netze спершу не змогла надати інформації про причину збою та тривалість.

Світло повернули близько 13:14, тоді оператор назвав причиною технічну несправність.

Про збої в електропостачанні за останні кілька тижнів повідомляли в місті Клостернойбург, що в Нижній Австрії, та у Відні.