В частині Австрії був блекаут
Екстрені відключення електроенергії вранці 28 липня відбулися в частині Відня і в землі Нижня Австрія
Про це пише ЄП з посиланням на Heute.
За словами очевидців, близько 10:26 ранку стався збій.
Оператор енергомережі компанія Wiener Netze спершу не змогла надати інформації про причину збою та тривалість.
Світло повернули близько 13:14, тоді оператор назвав причиною технічну несправність.
Про збої в електропостачанні за останні кілька тижнів повідомляли в місті Клостернойбург, що в Нижній Австрії, та у Відні.
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