В Еквадорі сталося загальнонаціональне відключення електроенергії. Причина блекауту
У середу, 19 червня, по усьому Еквадору сталося відключення електроенергії: масовий блекаут виник через проблеми з лініями електропередач
Про це інформують Times Now World, CTV та Daily Express.
Міністр енергетики Еквадору Роберто Луке заявив, що відключення сталося через несправність лінії електропередач. За його словами, влада працює над розв'язанням проблеми.
"Стався збій в лінії електропередач, який спричинив каскадне відключення, тому немає електроенергії в національному масштабі", - заявив він.
Терміни відновлення електропостачання невідомі.
Ще у квітні президент Еквадору оголосив про надзвичайний стан в енергетиці та попередив про планові відключення електроенергії.
- Водночас російські окупанти поновили атаки на електроенергетику України, проте наразі уникати блекаутів допомагає погода, а саме сонце та вітер.
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