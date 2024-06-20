В Еквадорі сталося загальнонаціональне відключення електроенергії. Причина блекауту

Про це інформують Times Now World, CTV та Daily Express.

Міністр енергетики Еквадору Роберто Луке заявив, що відключення сталося через несправність лінії електропередач. За його словами, влада працює над розв'язанням проблеми.

"Стався збій в лінії електропередач, який спричинив каскадне відключення, тому немає електроенергії в національному масштабі", - заявив він.

Терміни відновлення електропостачання невідомі.

Ще у квітні президент Еквадору оголосив про надзвичайний стан в енергетиці та попередив про планові відключення електроенергії.