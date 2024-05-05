Українську електроенергетику зараз рятують сонце й вітер: пояснення від Галущенка

Про це він повідомив в етері "Ми Україна".

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, по-перше, це те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії. Можливо, маса інших факторів. Умовно – саміт миру", - припустив міністр.

Водночас він наголосив, що блекаутів, ймовірно, допомагає уникнути й погода, а саме сонце та вітер: "Це той ресурс, який, на жаль, через географічні та погодні умови у нас дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему. Плюс є низка інших заходів, про які я детально не хотів би розповідати".

Крім цього, за словами Галущенка, останні удари Росії по Україні завдали енергетиці збитків на понад $1 млрд. Основних пошкоджень зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.