Від початку війни Росія майже 180 разів атакувала українські ТЕС, - директор ДТЕК Сахарук

Про це він сказав в ефірі Громадського радіо.

"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня і 11 квітня", - розповів Сахарук.

Директор ДТЕК додав, що нараз триває аналіз наслідків цієї атаки, під час якої чотири ТЕС зазнали досить значних пошкоджень.