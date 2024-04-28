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Війна з Росією: хроніка
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Від початку війни Росія майже 180 разів атакувала українські ТЕС, - директор ДТЕК Сахарук

28 квітня, 2024 неділя
11:50
Війна з Росією РФ обстріляла теплоелектростанцію

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що від 24 лютого 2022 року російські війська вже майже 180 разів атакувала українські теплоелектростанції

Про це він сказав в ефірі Громадського радіо.

"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня і 11 квітня", - розповів Сахарук.

Директор ДТЕК додав, що нараз триває аналіз наслідків цієї атаки, під час якої чотири ТЕС зазнали досить значних пошкоджень.

  • Нагадаємо, увечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.

Теги:
Україна
російська армія
Енергія
Економіка
Енергетика
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