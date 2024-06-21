У трьох країнах Балкан зникло електропостачання

Про це повідомляють видання Чорногорії Vijesti, боснійське Klix.ba та хорватське Jutarnji List.

За словами чорногорського оператора електромережі CEDIS, електроенергія відсутня у всій країні, окрім її північної частини, через втрату напруги внаслідок збоїв регіонального масштабу. Наразі причина цієї ситуації невідома.

У Хорватії зазначають, що світла немає на низці хорватських островів і містах на узбережжі Адріатичного моря, зокрема в Дубровніку та Спліті. За інсайдерською інформацією з хорватського оператора енергосистеми, проблема виникла з Чорногорії, а потім у двох інших державах.

Водночас Klix.ba пише, що у Боснії та Герцеговині немає електропостачання у більшій частині країни й також у Сараєві. Оператор системи наразі не давав коментарів з цього приводу.