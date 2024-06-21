У трьох країнах Балкан зникло електропостачання
Сьогодні, 21 червня, у Боснії і Герцеговині, Чорногорії та Хорватії зникло електропостачання
Про це повідомляють видання Чорногорії Vijesti, боснійське Klix.ba та хорватське Jutarnji List.
За словами чорногорського оператора електромережі CEDIS, електроенергія відсутня у всій країні, окрім її північної частини, через втрату напруги внаслідок збоїв регіонального масштабу. Наразі причина цієї ситуації невідома.
У Хорватії зазначають, що світла немає на низці хорватських островів і містах на узбережжі Адріатичного моря, зокрема в Дубровніку та Спліті. За інсайдерською інформацією з хорватського оператора енергосистеми, проблема виникла з Чорногорії, а потім у двох інших державах.
Водночас Klix.ba пише, що у Боснії та Герцеговині немає електропостачання у більшій частині країни й також у Сараєві. Оператор системи наразі не давав коментарів з цього приводу.
- 19 червня по усьому Еквадору сталося відключення електроенергії: масовий блекаут виник через проблеми з лініями електропередач.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе