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"Укладайте мир і дайте людям пожити": мер Покровська російською мовою звернувся до Зеленського. У МВА відреагували

Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
21:57
Суспільство Руслан Требушкін

Мер Покровська Донецької області Руслан Требушкін звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом укласти мирну угоду. Водночас він не згадав про РФ

Зміст

Відповідне відео він опублікував у facebook.

"Спілкуючись з цими жителями я від усіх чую: "Миру, миру, миру", але статистика говорить про інше, статистика, яку говорить наш президент, говорить про те, що більшість українців хочуть війни. Шановні жителі Покровської громади, жителі Донбасу, напишіть свої коментарі. Ви хочете миру чи хочете продовження бойових дій і виходу на кордони", - каже Требушкін.

Потім він звернувся до Зеленського зі словами, що жителі Покровської громади "хочуть миру", як і "більшість" населення України.

"Люди не хочуть воювати, вони стомилися. Ті ж військові, які перебувають на передовій, кого давно не міняли, люди хочуть додому, вони хочуть, щоб ви подарували мир. Володимире Олександровичу, ми у вас віримо. Укладайте мир і дайте людям пожити", - сказав мер.

Під час відеозвернення Требушкін жодного разу не згадав про Росію.

Реакція МВА

У Покровській міській військовій адміністрації наголосили, що з моменту запровадження МВА керівництво громадою здійснює лише її начальник, якого призначив президент. А посадова особа територіальної громади — міський голова, перебуває в офіційному простої до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. 

"Керівництво військової адміністрації робить усе можливе для наближення перемоги та підтримує президента й уряд України у прагненні найскорішого миру. Сьогодні, коли президент України Володимир Зеленський спільно з командою на міжнародній арені б'ються за найкращі для країни умови завершення війни, а наші захисники та захисниці щодня попри біль, страх та смертельну небезпеку б'ють окупантів, ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати зневіру", - йдеться в повідомленні.

Також мешканців громади закликали не піддаватися на маніпуляції.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Донеччина
переговори з РФ
Покровськ
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