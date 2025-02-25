Згурець: П'ять ракет, які збили над Україною проти ночі на 25 лютого, виготовили у першому кварталі 2025 року

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У ніч на 25 лютого була чергова ракетно-дронова атака ворога на Україну. Російські окупанти випустили по Україні кілька крилатих ракет і понад 200 "шахедів". Повітряні сили повідомили, що з 4 бомбардувальників Ту-95 було випущено 7 крилатих ракет, з яких 6 збито. На 15:00 годину я мав розмову з людьми, які зараз досліджують уламки цих ракет. Цікаво те, що майже 5 ракет Х-101 збиті над Житомирщиною",- зауважив військовий експерт.

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За його словами, уламки 5 ракет впали на 5 сіл Житомирської області. Зокрема, поблизу селища Скочище одна ракета влучила в приватне господарство - добре, що без наслідків.

"Уламки цих 5 ракет показують, що всі вони були виготовлені в першому кварталі 2025 року, тобто в січні та лютому. Це нові ракети, які прямо з конвеєра завантажуються на бомбардувальники для здійснення атакувальних дій. А це свідчить про те, що, попри начебто накопичення крилатих ракет, ворог вдається до конвеєрного використання таких засобів нападу", - підкреслив Сергій Згурець.