Сили ППО вночі збили шість крилатих ракет і 133 російських ударних БПЛА
Уночі вівторка, 25 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 139 повітряних цілей РФ
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 213 ударних БПЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Крім того, окупанти завдали удару сімома крилатими ракетами Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 11:00 військові підтвердили збиття шістьох крилатих ракет Х-101 та 133 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ще 79 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.
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