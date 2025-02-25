Сили ППО вночі збили шість крилатих ракет і 133 російських ударних БПЛА

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 213 ударних БПЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, окупанти завдали удару сімома крилатими ракетами Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 військові підтвердили збиття шістьох крилатих ракет Х-101 та 133 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ще 79 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.