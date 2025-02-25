Макрон після зустрічі з Трампом поспілкувався з Зеленським і Стармером

Про це Емманюель Макрон написав у X.

"Повернувшись із Вашингтона, я розмовляв із прем’єр-міністром [Великої Британії] Кіром Стармером, а потім із президентом Володимиром Зеленським. Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні", - повідомив президент Франції.

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Розмову з Макроном у вечірньому відеозверненні також підтвердив і Володимир Зеленський.

"Говорив із президентом Макроном про його візит в Америку, координуємо наші дії. Емманюелю, дякую за підтримку!" - заявив Зеленський.