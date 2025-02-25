Макрон після зустрічі з Трампом поспілкувався з Зеленським і Стармером
У вівторок, 25 лютого, лідер Франції Емманюель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському
Про це Емманюель Макрон написав у X.
"Повернувшись із Вашингтона, я розмовляв із прем’єр-міністром [Великої Британії] Кіром Стармером, а потім із президентом Володимиром Зеленським. Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні", - повідомив президент Франції.
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Розмову з Макроном у вечірньому відеозверненні також підтвердив і Володимир Зеленський.
"Говорив із президентом Макроном про його візит в Америку, координуємо наші дії. Емманюелю, дякую за підтримку!" - заявив Зеленський.
- 24 лютого під час переговорів у Білому домі президент Франції Емманюель Макрон перебив американського колегу Дональда Трампа, щоб виправити його заяву про фінансову допомогу Європи для України.
- Макрон під час зустрічі з Трампом також закликав його не вести торгівельну війну з Європою й натомість зосередитися на Китаї
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