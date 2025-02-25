У Кремлі не підтвердили слова Трампа, що Путін погодиться на присутність європейських миротворців в Україні
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не підтвердив заяви президента США Дональда Трампа, що Володимир Путін погодиться на розміщення в Україні європейських миротворчих військ
Про це повідомляє Politico.
Зазначено, що Пєсков відмовився прямо коментувати твердження Трампа, але повторив слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якими Москва заперечує присутність миротворців в Україні.
"Є позиція з цього питання, яку висловив міністр закордонних справ Росії Лавров. Мені нема чого додати до цього і нема чого коментувати", - сказав речник Путіна.
Після переговорів США та РФ у Ер-Ріяді Лавров назвав ідею миротворчих сил неприйнятною.
"Тому, як ми сьогодні пояснили, поява збройних сил, військ із тих самих країн НАТО, але під іноземним прапором - під прапором ЄС або національними прапорами, - нічого не змінює в цьому відношенні. Це, звичайно, неприйнятно для нас", - казав він.
Водночас Дональд Трамп 24 лютого під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі заявив, що диктатор РФ нібито готовий погодитися на присутність європейських миротворчих сил. Це, за його словами, може допомогти закінчити війну Росії проти України.
"Він прийме це. Я поставив йому це питання. Дивись, якщо ми укладемо цю угоду, він не шукає більше війни... Я спеціально поставив йому це питання. У нього немає з цим проблем", - запевняв Трамп.
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта в середу, 26 лютого, організує відеоконференцію з лідерами ЄС, аби заслухати звіт президента Франції Емманюеля Макрона про його поїздку до Вашингтона.
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