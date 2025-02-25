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"Готуємо деякі формати з партнерами": Зеленський анонсував рішення, аби посилити Україну

Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
21:25
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні рішення, угоди й перемовини, аби зробити Україну сильнішою. Зокрема, Київ готує формати з партнерами

Зміст

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Дякую кожному, хто був дійсно принциповим у такий день – день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. І ми в Україні цінуємо, що підтримку для нашої держави, наших людей партнери не тільки готові продовжувати, але й збільшувати, щоб швидше ми змогли досягти миру – миру чесного, такого, який гарантує, що агресія не повториться. І будуть іще рішення. Зараз активно їх готуємо – зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі є багато дипломатичних процесів, і події будуть прискорюватися. За його словами, Київ також готує деякі формати з партнерами.

Він додав: українська сторона "вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли вчора в Києві, на саміті підтримки України".

"Більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн: лідери, інші представники держав, міжнародні організації. Окрема зустріч у форматі з Балтійськими та Нордичними державами, також зустріч лідерів Групи семи", - нагадав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що триває робота зі збільшення українського флоту F-16, аби цьогоріч ​​вийти на всі заплановані показники.

  • Зокрема, у треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому взяли участь лідери країн-партнерів: обговорювали мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.  
  • Під час саміту прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його уряд у 2025 році спрямує один мільярд євро на допомогу Україні. 
  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надає новий пакет допомоги Україні. Туди, зокрема, увійшли бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси. 
  • Велика Британія оголосила про введення найбільшого пакета санкцій проти РФ від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки. 
  • Норвегія оголосила про виділення пакета допомоги на €300 млн для української енергетики та про відкриття прямого каналу інвестицій у промисловість держави.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дипломатія
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