"Готуємо деякі формати з партнерами": Зеленський анонсував рішення, аби посилити Україну
Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні рішення, угоди й перемовини, аби зробити Україну сильнішою. Зокрема, Київ готує формати з партнерами
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
"Дякую кожному, хто був дійсно принциповим у такий день – день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. І ми в Україні цінуємо, що підтримку для нашої держави, наших людей партнери не тільки готові продовжувати, але й збільшувати, щоб швидше ми змогли досягти миру – миру чесного, такого, який гарантує, що агресія не повториться. І будуть іще рішення. Зараз активно їх готуємо – зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що наразі є багато дипломатичних процесів, і події будуть прискорюватися. За його словами, Київ також готує деякі формати з партнерами.
Він додав: українська сторона "вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли вчора в Києві, на саміті підтримки України".
"Більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн: лідери, інші представники держав, міжнародні організації. Окрема зустріч у форматі з Балтійськими та Нордичними державами, також зустріч лідерів Групи семи", - нагадав Зеленський.
Водночас президент зауважив, що триває робота зі збільшення українського флоту F-16, аби цьогоріч вийти на всі заплановані показники.
- Зокрема, у треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому взяли участь лідери країн-партнерів: обговорювали мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.
- Під час саміту прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його уряд у 2025 році спрямує один мільярд євро на допомогу Україні.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надає новий пакет допомоги Україні. Туди, зокрема, увійшли бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси.
- Велика Британія оголосила про введення найбільшого пакета санкцій проти РФ від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки.
- Норвегія оголосила про виділення пакета допомоги на €300 млн для української енергетики та про відкриття прямого каналу інвестицій у промисловість держави.
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