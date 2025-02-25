"Готуємо деякі формати з партнерами": Зеленський анонсував рішення, аби посилити Україну

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Дякую кожному, хто був дійсно принциповим у такий день – день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. І ми в Україні цінуємо, що підтримку для нашої держави, наших людей партнери не тільки готові продовжувати, але й збільшувати, щоб швидше ми змогли досягти миру – миру чесного, такого, який гарантує, що агресія не повториться. І будуть іще рішення. Зараз активно їх готуємо – зустрічі, угоди, перемовини. Україна має бути сильною, щоб завдяки цій силі дипломатія спрацювала", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі є багато дипломатичних процесів, і події будуть прискорюватися. За його словами, Київ також готує деякі формати з партнерами.

Він додав: українська сторона "вже почала працювати з тим, що партнери пообіцяли вчора в Києві, на саміті підтримки України".

"Більш ніж 40 учасників саміту онлайн і офлайн: лідери, інші представники держав, міжнародні організації. Окрема зустріч у форматі з Балтійськими та Нордичними державами, також зустріч лідерів Групи семи", - нагадав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що триває робота зі збільшення українського флоту F-16, аби цьогоріч ​​вийти на всі заплановані показники.