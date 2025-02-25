"Спроба встановлення в США дуже правого, авторитарного режиму": професор Айзенберг про перший місяць президентства Трампа

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо підтримки України було опитування служби Gallup - це найповажніша соціологічна служба, її опитуванням можна довіряти, тому що вони дуже репрезентативні. І воно проводилось буквально 10 днів тому, тобто, власне, до останніх заяв Трампа. Ну і, звичайно, до голосувань вчорашніх в ООН і в Раді безпеки ООН.

Так от, згідно з опитуванням Gallup на питання “Чи підтримуєте ви політику Трампа щодо України, щодо війни, яку веде Росія проти України?” - 40% американців підтримують політику Трампа, 60% не підтримують. Вони опитували також прихильників Республіканської та Демократичної партії, серед республіканців 80% підтримують політику Трампа, 20% не підтримують. Серед демократів рівно навпаки, протилежно. Ну, але так, більшість американців не підтримує політику Трампа, підтримує Україну", - сказав він.

Ігор Айзенберг розповів, що 23-24 лютого у Сполучених Штатах відбувались великі демонстрації на підтримку України в різних містах. Зокрема у Вашингтоні була велика демонстрація у центрі столиці біля меморіалу Лінкольну, на яку прийшли багато людей з українськими й американськими прапорами.

Професор зауважив, що країна перебуває у стані розколу.

"Тобто країна дуже розколота. За Трампа на виборах голосували 49,8% американців. Згідно з тим самим опитуванням Gallup діяльність Трампа на посаді президента в перший місяць підтримують 45% - менше, ніж за нього проголосували. І оцей розподіл думок і вказує на те, що дуже великий розкол в країні по дуже багатьох питаннях, не лише в питанні підтримки України і того, як ставитись до російської агресії, тому що Трамп і адміністрація навіть уже не бажають називати це агресією", - зазначив професор.

За його словами, Трамп намагається встановити авторитарний режим у Сполучених Штатах, і це дуже важкий період для країни.

"А щодо всього іншого, зрозуміло, що Дональд Трамп намагається втілити в життя основні положення програми "Проєкт-2025", яка була опублікована в червні минулого року. Він відхрещувався дуже протягом довгого часу від цієї програми, що він не знає, що це таке. Ну, але він от крок за кроком буквально абсолютно робить те, що в цій програмі написано. Ця програма, скажімо так, - спроба встановлення в Сполучених Штатах дуже правого авторитарного режиму. Ну, принаймні на кшталт режиму Орбана в Угорщині. Чи вдасться це Трампу зробити, я не можу сказати, тому що в Сполучених Штатах складно зробити таке. Але є очевидним, що протягом першого місяця Трамп порушив дуже багато законів. Він відкрито порушував конституцію, він видав один з указів, і просто він скасовує дію одного з положень конституції про громадянство за народженням. Є багато вже рішень суддів, які зупиняють його незаконні рішення. І буде от така турбулентність в Сполучених Штатах, вона буде, я думаю, тривати поки не з'явиться інша людина в Білому домі. Ну, але за законом це може бути лише в січні 2029 року. Тобто це дуже складний час для Америки", - вважає Ігор Айзенберг.