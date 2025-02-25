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В Україні проіндексують пенсії понад 10 млн громадян: виплати підвищать на 11,5%

Ольга Бабишена
25 лютого, 2025 вiвторок
19:06
Економіка гривня тисяча гривень

В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій: понад 10 мільйонам українців виплати збільшать на 11,5%

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду. 

Вказано, що 25 лютого уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Розмір індексації обчислено з врахуванням офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. – 11%. Відтак, з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%.

Пенсії проіндексують для: 

  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 672 тис. пенсіонерів силових відомств
  • 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати
  • 23,4 тис. пенсіонерів-експрацівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

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"Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн", – розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вказано, що на максимальний розмір індексації пенсій діятимуть тимчасові обмеження: підвищення не перевищуватиме 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії, але й не становитиме менше, ніж 100 грн. 

"Це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати", - йдеться у повідомленні. 

Водночас 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

  • У Держбюджеті на 2025 рік закладено понад 400 млрд грн на соціальний захист населення, включно з індексацією пенсій і виплатою субсидій.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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