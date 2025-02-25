Як отримати грант на розвиток власної справи через Дію: розповідає директор департаменту комунікацій Держслужби зайнятості Яніцький

Про це він детально розповів в етері Еспресо.

"Для того, щоб отримати грант на розвиток власної справи не обовʼязково бути безробітним. Такої вимоги немає. Ви можете вже працювати, але хочете відкрити власний бізнес та ФОП, і це абсолютно дозволено. Головною вигодою держави щодо грантів є створення робочих місць. Тобто, це активна програма зайнятості створення нових робочих місць, яких не існувало до цього", - розповів Яніцький

За словами Яніцького, громадяни можуть подавати заяви необмежену кількість разів, якщо їхній бізнес-план потребує коригування.

"Отримати грант на розвиток власної справи дуже просто. На сайті порталу “Дія”, або на сайті Державної служби зайнятості можна знайти відповідний розділ - грант “Власна справа”. Під час заповнення анкети там вже покроково пояснюється, яку інформацію слід надати про себе. В кінці громадяни мають надати бізнес-план. Для бізнес-плану є шаблон, який дозволить легше його оформити. Також у Державній службі зайнятості громадяни можуть отримати консультацію щодо цього питання. Після того, як громадяни подають заявку через Дію, з ними контактує представник Держслужби зайнятості. Вашу заявку розглядають. Якщо будуть зауваження до бізнес-плану, то податись на грант можна повторно. Кількість спроб є необмеженою", - додав він.

