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Головна Економіка Як отримати грант на розвиток власної справи через Дію: розповідає директор департаменту комунікацій Держслужби зайнятості Яніцький
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Як отримати грант на розвиток власної справи через Дію: розповідає директор департаменту комунікацій Держслужби зайнятості Яніцький

Віталій Бесараб
25 лютого, 2025 вiвторок
20:21
Економіка

Директор департаменту комунікацій Державної служби зайнятості Андрій Яніцький розповів, що громадяни України, які мають бажання відкрити власний бізнес, можуть отримати грант "Власна справа" через Дію та на сайті Державної служби зайнятості

Зміст

Про це він детально розповів в етері Еспресо.

"Для того, щоб отримати грант на розвиток власної справи не обовʼязково бути безробітним. Такої вимоги немає. Ви можете вже працювати, але хочете відкрити власний бізнес та ФОП, і це абсолютно дозволено. Головною вигодою держави щодо грантів є створення робочих місць. Тобто, це активна програма зайнятості створення нових робочих місць, яких не існувало до цього", - розповів Яніцький

За словами Яніцького, громадяни можуть подавати заяви необмежену кількість разів, якщо їхній бізнес-план потребує коригування.

"Отримати грант на розвиток власної справи дуже просто. На сайті порталу “Дія”, або на сайті Державної служби зайнятості можна знайти відповідний розділ - грант “Власна справа”. Під час заповнення анкети там вже покроково пояснюється, яку інформацію слід надати про себе. В кінці громадяни мають надати бізнес-план. Для бізнес-плану є шаблон, який дозволить легше його оформити. Також у Державній службі зайнятості громадяни можуть отримати консультацію щодо цього питання. Після того, як громадяни подають заявку через Дію, з ними контактує представник Держслужби зайнятості. Вашу заявку розглядають. Якщо будуть зауваження до бізнес-плану, то податись на грант можна повторно. Кількість спроб є необмеженою", - додав він.
 

Теги:
Суспільство
Україна
бізнес
Дія
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