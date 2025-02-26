Міністр оборони Польщі закликав адаптувати всі цивільні аеропорти для потреб військових
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна має адаптувати цивільні аеропорти для використання їх у військових цілях
Про це пише Polskie radio.
За словами міністра, кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливої співпраці та роботи з військовими".
"Деякі польські аеропорти є цивільно-військовими, найкращим прикладом є аеропорт Краків-Баліце, де є авіабаза, є цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є військовим аеропортом", - сказав Косіняк-Камиш.
Він також поділився, що створив групу з розвитку інфраструктури - групу, яка має розробити "Звіт в рамках Пакту про безпеку Польщі - Центральне Помор'я".
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