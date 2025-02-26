Міністр оборони Польщі закликав адаптувати всі цивільні аеропорти для потреб військових

Про це пише Polskie radio.

За словами міністра, кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливої співпраці та роботи з військовими".

"Деякі польські аеропорти є цивільно-військовими, найкращим прикладом є аеропорт Краків-Баліце, де є авіабаза, є цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є військовим аеропортом", - сказав Косіняк-Камиш.

Він також поділився, що створив групу з розвитку інфраструктури - групу, яка має розробити "Звіт в рамках Пакту про безпеку Польщі - Центральне Помор'я".