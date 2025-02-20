Буданов: РФ завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у відносини між Польщею та Україною
Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у відносини між Польщею та Україною
Про це повідомляє Defence24.
"Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми віримо в мудрість наших народів і урядів. У нас велика і славна історія. А Росія завжди була нашим супротивником, а часто навіть ворогом. І разом ми неодноразово це долали", - заявив Буданов.
За його словами, Польща з перших днів війни надала Україні максимальну підтримку.
"Ми завжди пам’ятатимемо це і будемо вдячні польському народу та керівництву польської держави. Оскільки ми сусіди, питання безпеки нашого регіону автоматично стосуються як Польщі, так і України. Це наша спільна справа", - наголосив він.
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи можливість проведення виборів в Україні під час війни, заявив, що такі питання Київ має вирішувати самостійно.
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