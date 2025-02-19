Якщо проводити вибори в Україні, потрібно також і в Росії, – очільник МЗС Польщі Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи можливість проведення виборів в Україні під час війни, заявив, що такі питання Київ має вирішувати самостійно
Про це він сказав 19 лютого в Європарламенті, передає "Європейська правда".
Дипломат підкреслив, що Україна, базуючись на нормах Конституції, сама має вирішувати, коли проводити вибори президента.
"Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – сказав Сікорський.
На уточнювальне запитання журналіста щодо того, яка позиція Польщі щодо проведення виборів президента України до завершення війни, Сікорський відповів: "Це – внутрішнє питання України".
- У вівторок, 18 лютого, президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії. Зокрема він наголосив на необхідності проведення виборів в Україні.
- Водночас нардепка від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори відразу після припинення вогню є нереалістичними.
- Посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.
- 19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
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