Якщо проводити вибори в Україні, потрібно також і в Росії, – очільник МЗС Польщі Сікорський

Про це він сказав 19 лютого в Європарламенті, передає "Європейська правда".

Дипломат підкреслив, що Україна, базуючись на нормах Конституції, сама має вирішувати, коли проводити вибори президента.

"Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – сказав Сікорський.

На уточнювальне запитання журналіста щодо того, яка позиція Польщі щодо проведення виборів президента України до завершення війни, Сікорський відповів: "Це – внутрішнє питання України".