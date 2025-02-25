Хакери атакують нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів України
Хакери на замовлення здійснюють кібератаки на українських нотаріусів, аби отримати доступ до державних реєстрів і внести туди несанкціоновані зміни
Про це інформує Держспецзвʼязку.
"Від другої половини січня 2025 року Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксує поновлення активності злочинного угруповання UAC-0173", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що хакери атакують нотаріусів на замовлення за грошову винагороду. Вони розсилають небезпечні електронні листи з метою отримати прихований віддалений доступ до їхніх комп'ютерів і подальшого внесення несанкціонованих змін у держреєстри.
"Фахівці CERT-UA вжили невідкладних заходів та за сприяння Нотаріальної палати України оперативно ідентифікували уражені комп'ютери у шести регіонах України", - резюмують у матеріалі.
Водночас Держспецзвʼязку не виключає, що хакерські атаки будуть продовжуватися і надалі.
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