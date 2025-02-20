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Якість зв’язку і тарифи, - фахівець з електронних комунікацій Фроленков про те, як українці відчувають на собі атаки РФ на мобільних операторів

Марина Клюєва
20 лютого, 2025 четвер
12:31
Новини Мобільний зв'язок

Консультант ринку телеком, ІТ та медіа, фахівець з електронних комунікацій Анатолій Фроленков розповів про ворожі атаки на мобільний зв'язок в Україні

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що багато з нас пам'ятають так званий Телеком Чорнобиль, я його так називаю, трошки більше року тому найбільший мобільний оператор майже тиждень часу, так, це найбільш така вдала російська атака, коли вони поклали ядро мережі, і тиждень часу відновлювались - це раз. Друге - доступ для комунікації, зриває телевізійні ефіри. Ну, в першу чергу, щоб ми були без зв'язку, тому що це базова потреба, зв'язок - це є база, без зв'язку і світла, я не знаю, чи можливо взагалі існувати цивілізовано в нашій країні. Власне, на це відбувається атака. Відбувається це постійно, в Україні, слава Богу, декілька сотень операторів, не тільки мобільний оператор, і ще фіксований зв'язок. І я бачу трошки за лаштунками, що знаходиться, оскільки я працюю в точці обміну трафіку, ми надаємо інтернет операторам. Ну, ті, хто надають інтернет", - розповів він.

Анатолій Фроленков зауважив, що ворожі атаки відбуваються постійно. І кожного місяця росіяни виводять з ладу якогось оператора мобільного зв’язку.

"Я бачу, яка колосальна робота стоїть і скільки атак відбувається, не щодня, звичайно. Ну, кожен місяць виносять якогось оператора, невеличкого, але тим не менше це відбувається постійно. Ми адаптуємося, ми робимо, зв'язківці, все можливе. Ми робимо бекапи, ми робимо резервування каналів, ми заливаємо цю проблему грошима. Це дуже великі кошти. Слава Богу, трошки зменшився відтік людей з нашої галузі, на початках дуже багато зв'язківців пішли боронити. Зараз, слава Богу, ми є, не всі оператори мають там стовідсоткове бронювання, але тим не менше, відновлювані бригади і так дальше, вони є заброньовані. І таким чином ми можемо швидко відновлювати і забезпечувати роботу мережі. Плюс сама держава, вона постійно: або батіг або пряник. Спочатку був батіг, зараз, слава Богу вже період пряника і йде на зустріч, і допомагає операторам. Вона розуміє, уряд Мінцифри, наскільки важливий взагалі зв'язок", - сказав він.

Фахівець з електронних комунікацій зазначив, що для абонентів такі атаки ворога виливаються у погану якість зв’язку, а також високі тарифи за мобільне сполучення. 

"У що це виливається для нас, як пересічного абонента? Ну особисто я постійно комунікую з своїми родичами, знайомими, які не задоволені якістю зв'язку. Так, не буду кривити душею, це є постійно, зв'язок під час війни, слава Богу, що він є, але є проблеми з якістю. Вона покращується, з нею борються. Друге, у що це виливається - це кошти, які ми платимо за мобільний зв'язок. Я, наприклад, плачу за себе, за дітей, при чому плачу за мобільний, за фіксований оператор, намагаюсь користуватись не одним оператором, тому що не раз були і блекаути, і кібератаки, це все виливається в кошти. І ми будемо платити більше за зв’язок, така реальність", - додав Анатолій Фроленков.

Що відомо про кібератаку на "Київстар"

Уранці 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. 

Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Київстар.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку "Київстар".

13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня український оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив послугу міжнародного голосового роумінгу та роботу мобільного інтернету після хакерської атаки.

4 квітня 2024 року стало відомо, що кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України ідентифікували хакерів, які у грудні 2023 року здійснили кібератаку на українського телекомунікаційного гіганта "Київстар".

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