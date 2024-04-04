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СБУ встановила хакерів, які атакували "Київстар": дані передадуть у Міжнародний кримінальний суд

4 квітня, 2024 четвер
09:50
Кримінал Kyivstar, Київстар

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України ідентифікували хакерів, які у грудні 2023 року здійснили кібератаку на українського телекомунікаційного гіганта "Київстар"

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю "Укрінформ".

Зазначається, що після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

СБУ встановила, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ. 

За словами Вітюка, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

"Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність", - сказав він.

Що відомо про кібератаку на "Київстар"

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. 

Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на "Київстар".

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку "Київстар".

13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня український оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив послугу міжнародного голосового роумінгу та роботу мобільного інтернету після хакерської атаки.

Теги:
Суспільство
Росія
СБУ
Технології
Війна з Росією
Гаага
хакерські атаки
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