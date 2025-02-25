Є два мародери, які хочуть грабувати Україну, - Безсмертний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є два мародери зі старечим маразмом, Путін і Трамп, які хочуть грабувати Україну: один – окуповану територію, а інший – ту, яка під контролем українського уряду. Це є ключовим інструментом, як збити приціл з головної теми – агресія РФ проти України, потім зруйнувати систему відповідальності, а далі зруйнувати вимогу щодо справедливості укладання миру на принципах Генасамблеї ООН, суверенітету та територіальної цілісності. Тому все це невипадково. Зверніть увагу, що у всіх цих розмовах зазвичай Трамп, навіть держсекретар США Марк Рубіо починають з того, що Путін хоче бізнесу та співпраці, що і є поясненням, чому угода має бути укладена швиденько, також швиденько має відбутися перемир'я, а потім Європа на себе візьме всі проблеми, а вони далі вдвох будуть дерибанити", - підкреслив дипломат.

На його думку, Трамп не задавався питанням, як пройти цю дорогу, тому Путін почав "грати Трампа". І зараз пан Роман спостерігає саме гру російського диктатора та кремлівської кліки на непідготовленості, незнанні Трампа та нефаховості нової команди Білого дома.

"Підігріваючи амбіції Трампа, граючи на його емоціях та незнанні, Путін намагається вивести нового президента США із системи координат безпеки Європи, щоб його нейтралізувати, а далі – атакувати Україну, країни Балтії, частину Європи чи окремі європейські держави. На мою думку, ця гра "Трамп" має на меті тільки одну річ – нейтралізувати самого Дональда Трампа і США в цьому процесі. Щодо ідей укладання справедливого миру, то цього не допустить Путін, а у Трампа немає здатностей пройти цією дорогою. Невипадково Трамп тримається позиції – забезпечити зупинку вогню та скинути це все на Європу", - резюмував Роман Безсмертний.