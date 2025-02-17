Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з Путіним
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
Виступаючи перед журналістами, Трамп сказав, що він наполегливо працює над досягненням миру в Україні. Він також наголосив, що вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.
Крім цього, американський президент наголосив, що Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією і США:"Він буде залучений".
- Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.
- Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.
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