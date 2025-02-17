Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з Путіним

Про це повідомляє Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Виступаючи перед журналістами, Трамп сказав, що він наполегливо працює над досягненням миру в Україні. Він також наголосив, що вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Крім цього, американський президент наголосив, що Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією і США:"Він буде залучений".