Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа з Путіним, - МЗС країни

Про це заявило міністерство закордонних справ держави.

"Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною", - йдеться в заяві.

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Водночас відомство додає: наслідний принц і прем’єр-міністр КСА Мухаммед бін Салман бін Абдульазіз під час телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним у березні 2022 року "висловив готовність Королівства надати свої посередницькі послуги для досягнення політичного врегулювання кризи".