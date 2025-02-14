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Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа з Путіним, - МЗС країни

Дар'я Куркіна
14 лютого, 2025 п'ятниця
21:46
Світ Саудівська Аравія

Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території

Зміст

Про це заявило міністерство закордонних справ держави.

"Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною", - йдеться в заяві.

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Водночас відомство додає: наслідний принц і прем’єр-міністр КСА Мухаммед бін Салман бін Абдульазіз під час телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним у березні 2022 року "висловив готовність Королівства надати свої посередницькі послуги для досягнення політичного врегулювання кризи".

  • 3 лютого повідомлялось, що РФ розглядає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію можливими місцями проведення саміту між Путіним і Трампом.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Саудівська Аравія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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