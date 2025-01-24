"Зеленський вирішив, що хоче воювати. Він не мав цього робити": Трамп заявив, що домовитися з РФ можна було "легко"
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський не мав би допустити війни в Україні, і що укласти відповідну угоду можна було б "легко"
Про це американський лідер сказав у інтерв'ю телеканалу Fox News.
Трамп розповів, що зараз Володимир Зеленський хоче завершити війну, однак, за словами президента США, "він не мав дозволяти цьому статися".
За словами Трампа, великої війни Росії проти України можна було б уникнути, уклавши угоду.
"Знаєш, якщо він не ангел, він не мав дозволяти, щоб ця війна розпочалася…Зеленський бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не мав цього робити, тому що ми могли б укласти угоду…Я міг би легко укласти таку угоду, а Зеленський вирішив, що "я буду воювати".
Трамп зазначив, що Росія має 30-тисячну армію танків, натомість "у Зеленського не було практично жодного (танка). Потім ми почали вливати обладнання, вливати, вливати, вливати. У них була сміливість використовувати обладнання. Але врешті-решт цю війну треба врегулювати", – заявив Дональд Трамп.
Він також повторив свою попередню погрозу, що якщо Росія не зробить кроків для "врегулювання цієї війни найближчим часом", США запровадять "масивні тарифи" і "великі санкції".
- Президент США Дональд Трамп 22 січня закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
- Згодом Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним, аби "закінчити цю війну".
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